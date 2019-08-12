Yılın transferine imza atan Galatasaray, artık kısa zaman içinde Falcao için KAP açıklamasını yapmaya hazırlanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın Falcao ile fotoğrafı Sarı-Kırmızılı taraftarlara adeta bayram hediyesi olurken, esas şölen hafta içinde yaşanacak. Monaco’ya giden Albayrak, 33 yaşındaki süperstarı özel uçak ile getirmeye hazırlanıyor. Yönetim İstanbul’da şova hazırlanıyor.

Aynı Drogba gibi...

İstanbul Havalimanı yetkilileri ile görüşmeler yapılırken, gerekli izinlerin alınması durumunda Falcao’yu binlerce Galatasaraylı karşılayacak. Aynı yıllar önce Drogba’da olduğu gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturulacak. Kutlamalar Türk Telekom Stadı’nda devam edecek. Falcao’nun, on binlerce taraftarın huzurunda statta imza atması planlanıyor.

Formalar hazırlanıyor

3 yıllık anlaşma sağlanan ve bonuslarla birlikte garanti ücreti 6milyon Euro’yu bulan Falcao’nun ücretinin 1.5 milyon Euro’sunu sponsorlar karşılayacak. Yönetim forma satışından da ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin barajına ulaşmak ve rekor kırmak. 9 numaralı Falcao formalarının bir an önce GSStore mağazalarına ulaşması için çalışma başlatıldı.

Monaco’da son 3 sezonda 118 maça çıkan Falcao, bu karşılaşmalarda toplam 70 gol attı.



