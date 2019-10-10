Galatasaray’ın Ekim ayı Divan Kurulu toplantısı son derece gergin bir havada geçti. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları sunduğu toplantıda, kürsüye çıkıp söz alan muhalif üyelerin neredeyse tamamına yakını erken seçim çağrısında bulundu. İşte son derece sert ifadeler içeren o mesajlardan bazıları...

‘Uçuruma doğru gidiyoruz’

Eşref Hamamcıoğlu (Divan Başkanı): “Divan Kurulu, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillere Galatasaray’ı yanlış oluşturmaya çalışılmasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara, doğru söylemeyenlere muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. Böl yönet, polemikler yaratla Galatasaray Spor Kulübü uçuruma doğru gitmektedir. Buna mutlaka engel olunması lazım.”

‘Şahsi sonuçları olur!’

Sedat Doğan (Eski yönetici): “Siz başkan seçilirken tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın, ilk yönetim kurulu toplantınızda seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur. Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte Galatasaray kalmayacak.”

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‘Kötü gidişe işaret’

Hayrettin Kozak (Divan üyesi): “Tüm mali veriler kötüye gidişi işaret ediyor. Riva ve Florya’nın satışını en önden onaylayan bendim. Bugün olsun yine onaylarım.” Ömer Tümay (Divan üyesi): “Sayın Başkan, siz gönüllerdeki başkan değilsiniz. Sizi ibra etmediler. Siz hukuk marifetiyle oradasınız. Galatasaray’ı, Galatasaray’ı bilen kişiler yönetmeli. Yoksa böyle çok sorunlar yaşarız.”

‘Kendinize gelin’

Naci Ekşi (Divan üyesi): “Sayın başkan, siz başkan mısınız, Ali kıran baş kesen misiniz? Kendinize gelin. Galatasaray’a zarar vermeyin.”

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Başkan Cengiz cevap vermedi

Eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek’in de katıldığı, tam 4.5 saat süren Divan Kurulu toplantısında, sert eleştirilere rağmen başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıkmadı. Geçen ayki toplantıda Özbek’le kürsüden atışan Cengiz, bu kez benzer statü seviyesinden bir çıkış gelmediği için konuşmayı tercih etmedi. Başkan’ın, ekibiyle yaptığı toplantıda ise herhangi bir seçim hamlesi düşünmediği öğrenildi.

Karçal: Sadece adalet istiyoruz

Kürsüde söz alan isimlerden Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Karçal, “En önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Örneğin; hocamıza verilen cezalar. Verilen cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildi. Unutmayın ki bir kişiye verdiğiniz haksız ceza 30 milyon Galatasaray taraftarına, her birimize yapılmış haksızlıktır. Biz bu noktada kurullara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kulübün borcu 1.6 milyar TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı. Sportif AŞ’nin 1 Haziran 2019 - 31 Eylül 2019 arasında ise 79.6 milyon TL dönemsel kârda olduğu belirtildi.

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