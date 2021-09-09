Galatasaray 'da yaşlı, maliyetli kadro, yerini daha uygun maaşlı ve genç isimlere bırakıyor. Bu yaz yapılan transferlerin çoğunluğu, geleceği yatırım planı çerçevesinde gerçekleşti. Son gün İstanbul'a getirilen Gustavo Assuncao ile birlikte Sarı Kırmızılılar tam 11 transfer imza attı. Bu oyuncuların yaş ortalaması ise sadece 23.5... Üstelik, Burak Elmas seçilmeden önce, yani Fatih Terim'in görevde olmadığı döneminde yapılan iki takviye; Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk bu listeden çıkarıldığında yaş ortalaması 22.6'ya kadar düşüyor.

GİDENLERİN ORTALAMASI 28.09

Bu genç oyuncuların büyük çoğunluğu, Fatih Terim'in ilk 11'inde yer alacak. Mevcut kadroda 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ve 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz da sahada olduğunda Galatasaray'ın yaş ortalamasını aşağı çeken diğer isimler olacak. Diğer taraftan gidenlere bakıldığında, yaş ortalamasının 28.09 olduğu görülüyor.