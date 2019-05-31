Transfer rotasını belirleyen Galatasaray yönetimi, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor’un ardından üçüncü hedef olarak Henry Onyekuru’yu belirledi.

Sarı kırmızılı yönetim, ligde 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıl daha takımda tutmak için hemen harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'ın bu konuda acele etmesinin sebebi, Onyekuru’nun 21 Haziran’da başlayacak Afrika Kupası’nda Nijerya Milli Takımı forması giyecek olması. Oyuncunun burada iyi performans göstermesi durumunda taliplerinin ve dolayısıyla fiyatının artacağı ihtimalini dikkate alan sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta İngiltere’ye giderek Everton’la masaya oturacak. Onyekuru için bu sezon 800 bin Euro ödeyen yönetim, bu kez 1.2 milyon Euro önerecek. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’nın transferi konusunda önemli bir adım attı. 29 yaşındaki sağ beke Türk Lirası üzerinden 2+1 yıllık kontrat öneren sarı kırmızılı yönetim, oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Kaynak: Hürriyet