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Galatasaray'da Ömer Bayram kart cezalısı

Ligde dün akşamki Konyaspor deplasmanına birçok eksikle çıkan Sarı-Kırmızılı takımda; Belhanda, Ömer Bayram ve Luyindama da sarı kart cezası sınırındaydı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 06:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Ömer Bayram kart cezalısı

Bu 3 oyuncu da dünkü maça ilk 11'de başladı. Belhanda ve Luyindama, oyunu kart görmeden tamamladı ancak Ömer Bayram 39. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, 18’inci haftada cumartesi günü Gençlerbirliği'yle oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Deplasmanda 7 eksikle

Galatasaray, sakatlığı devam eden; Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar’dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Sarı-Kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. Kart cezalısı olan Arda Turan, önceki gün kafileyle birlikte Konya’ya geldi, maçı da statta izledi.

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