Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Beşiktaş'ta top koşturan ve son dönemde formaya hasret kalan yıldız oyuncunun yeniden kendini ispatlamak istediği belirtildi.

SEÇİME ODAKLANDI

Oğuzhan Özyakup'un kariyerine yine büyük bir takımda devam etmek istediği ve menajerine bu konuda kesin talimat verdiği öğrenildi. Galatasaray ile temasta olan yıldız oyuncu başkanlık seçimini bekliyor... Bilindiği gibi Galatasaray'da Haziran ayında yeni başkan belli olacak.

226 MAÇTA 29 GOLÜ VAR

10 yıldır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan, bu süreçte Süper Lig 'de 226 maçta forma giydi. 29 gol atarken 41 de asiste imza attı. Türkiye Kupası'nda 29 maçta oynayan Ozzie, 2 gol ve 11 asistle 13 gole katkıda bulundu. Oğuzhan 13 kez de Devler Ligi'nde forma giydi. (Takvim)