Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor’a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp, karayolu ile Bursa'ya hareket edecek.