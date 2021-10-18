Cuma günü sabaha karşı Brezilya ile Uruguay arasındaki Dünya Kupası eleme grubu maçında forma giyen Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında Brezilya'dan kalkan ve Avrupa'da oynayan yıldızları da beraberinde getiren özel uçakla Madrid'e indi. Başarılı file bekçisi, oradan da İstanbul'a geçerek tek bir yenileme antrenmanıyla Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerini aldı. 35 yaşındaki file bekçisi, yeşil beyazlı ekibin karşısında sergilediği performans ile takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

2.kez kalesini kapattı

3 başarılı kurtarışa imza atan Uruguaylı eldiven, özellikle ikinci yarıda takımını adeta ipten aldı. Bu sezon 9. kez Süper Lig 'de forma giyen Muslera, 2. kez bir maçta kalesini gole kapatmış oldu. Yıldız oyuncu, ilk hafta Giresunspor deplasmanında oynanan mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı. Bu arada tecrübeli kaleci, 3 gün sonra oynanacak Lokomotiv Moskova maçında da sahadaki yerini alacak.