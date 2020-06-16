Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Muslera'nın ameliyatı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçerek ameliyatla ilgili konuştu. İnce, Uruguaylı kalecinin dönüş tarihi hakkında da konuştu.

İşte Yener İnce'nin açıklamaları:

Gayet güzel bir ameliyat oldu. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bir komplikasyon olmadan son derece güzel bir ameliyat oldu. Kötü bir sakatlık tabii. Şanssız bir sakatlık: kırık. Aynı sahada daha önce maalesef bir tecrübemiz vardı Emre'yle (Emre Akbaba). Benzer bir sakatlık. Hemen hemen aynı sakatlık. Ama ameliyat gayet güzel geçti. Şu anda Muslera dinleniyor, iyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün buradayız. Yarın veya sonraki gün çıkabileceğiz hastaneden.

Bu tip durumlarda hemen bu aşamada dönüş süresini vermek istemiyoruz. Önce kırığın kaynaması sonra da oyuncunun oynayabilir duruma gelmesi gerekiyor ama Emre Akbaba örneğinde gördünüz. O zaman da çok speküle edilmişti 6 ay gibi bir sürede döndü. Muslera'da da beklentimiz bu süreler ama herhangi bir süre vermek doğru değil. Sonuçta kaleci Muslera ama beklediğimizden daha kısa sürede döneceğinden eminim.

Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Şu an 34 yaşında ama yaş faktörü etki etmeyecektir, zannetmiyorum. Muslera çok güçlü ve iyi çalışan bir sporcu. Yaş faktörünün dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca 34 yaş günümüz futbolunda kaleciler için bir yaş olduğunu da düşünmüyorum. En kısa sürede dönecek. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde fizik tedavisiyle bu sürece başlayacağız. Bugün kalkıp yürüyecek. Bir sıkıntımız yok çok şükür, iyi geçti her şey.