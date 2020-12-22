Sözleşme konusunu konuşmadıklarını belirten tecrübeli eldiven, "Galatasaray'a büyük saygım var. Buradaki herkesi tanıyorum. Şu anda geri dönmeye odaklanıyorum. Hiç bu kadar uzun süreli sakatlanmadım. Zamanı geldiğinde önceliğimin Galatasaray olacağına şüphe yok. Ne başardıysam Galatasaray'da başardım. 10 yıldır buradayım ve kulüp genelde yeri doldurulabilecek isimleri gönderiyor" açıklamasını yaptı.