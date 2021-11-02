Galatasaray 'ın kendi sahasında Gaziantep'i mağlup ettiği zorlu mücadeleye damga vuran isimlerin başında Olimpiu Morutan geldi. 45+3'te sağ çaprazdan yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçiren Rumen futbolcu, galibiyette en kritik rolü üstlendi. Rumen futbolcu bu sezonki 3. golünü kaydederken, bu 3 maçta da takımının 3 puana ulaşmasını sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun giderek yükselen performansı, Sarı-Kırmızılılar'ı bir hayli mutlu ediyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri dünya yıldızlarını kadrosuna katarken, özellikle bu yaz döneminde genç isimlere yatırım yapan Galatasaray, bunun karşılığını şimdiden almaya başladı. Özellikle Morutan'ın, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.

Çok iyi bir teklif bekliyorlar

Genç yeteneği 3 yıl ödeme planıyla 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yıllık ücret olarak da oyuncuya 600 bin Euro ödeme yapıyor. 3 galibiyete katkısıyla takımına 8 milyon Lira'nın üzerinde katkı sağlayan Morutan, neredeyse 1 senelik maaşını çıkarmış durumda. Hagi ve Popescu tarafından kulübe önerilen Morutan'ın, Galatasaray'a transferinden sonra Romanya Milli Takımı forması giymesi de oyuncunun piyasa değerini yükseltiyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen futbolcunun bu grafiğini sürdürmesi halinde, sezon sonunda kulübe çok iyi bir transfer teklifi gelmesine kesin gözüyle bakıyor.

Transferi hala konuşuluyor

22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ın Bükreş'ten (FCSB) Galatasaray'a transferi Romanya'da hâlâ konuşuluyor ve tartışılıyor.Genç oyuncunun bir önceki kulübü Botosani, FCSB'nin patronu Becali'ye tepki gösterirken, Romanya Futbol Federasyonu'na da şikayette bulundu. Kulüp başkanı Valeriu, "Morutan'ın satışından yüzde 9 payımız var ve Becali bunu bize hâlâ ödemedi. Ayrıca berbat bir transfer yaptılar. Değeri en az 10 milyon Euro olan bir oyuncuyu neredeyse bedavaya verdiler. Bu, Morutan için çok iyi bir transfer, ancak Becali işi eline yüzüne bulaştırdı. Bu transferden hâlâ para alamadık" ifadelerini kullandı.