14 yabancı hakkı olan Galatasaray'da Babel transferi sonrası 2 kişilik kontenjan kaldı. Önceki gün yardımcılarıyla yeni sezon planlamasını yapan Fatih Terim, eldeki yabancılardan Muslera, Luyindama, Marcao, Linnes, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda ve Feghouli ile yola devam edecek.

Diagne'yi satmaya ve Mitroglou'nu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, forvete iki takviye yapacak. 8 numara için de uğraşan G.Saray'da Mariano kontenjan kurbanı olabilir.

Linnes'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile sağ bek için yerli alternatife sahip oldu. Mariano, iyi bir teklif gelirse satılacak. Donk'u stoperde de kullanma ihtimali olan Terim, ön liberoda Fernando'dan vazgeçmeyecek.

Kaynak: Sabah