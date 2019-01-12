Galatasaray'ın son transferi Brezilyalı stoper Marcao hakkında, kulübü Chaves’ten flaş bir açıklama geldi. Portekiz kulübünün teknik direktörü Fernandes, “Bizim tarafımızdan resmi bir açıklama yapılmadı. Yani kendisi oynayabilecek durumda. Şu anda çok mutlu görünüyor” dedi.

23 yaşındaki Marcao, Chaves’in Tondela ile oynayacağı maçta forma giydikten sonra Türkiye’nin yolunu tutacak. Sarı-Kırmızılılar’da ise Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak muhtemel bir sakatlık endişesi var.