Galatasaray'da Marcao - Luyindama etkisi!

Marcao - Luyindama ikilisi Galatasaray'a çabuk uyum sağladı. Sarı Kırmızılı ekip adeta Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 6 maçta kalesini gole kapattı ve sadece 3 gol gördü.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:36
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Galatasaray'da Marcao - Luyindama etkisi!

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 6 maçta, kalesinde sadece 3 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip, Alanya, Trabzon ve Kasımpaşa’dan 1’er gol yedi. Ankaragücü, Göztepe ve Akhisar maçlarında kale gole kapandı.

İlk yarıdaki görüntü ise çok farklıydı. Aslan, aynı dönemde kalesinde tam 9 gol görmüştü. Trabzon’dan 4, Akhisar’dan 3 gol yiyen Sarı-Kırmızılı ekip, Ankaragücü ve Kasımpaşa’nın da 1’er golüne engel olamamıştı. Galatasaray’ın ikinci yarıdaki savunma performansında, Marcao - Luyindama ikilisinin büyük payı olduğu düşünülüyor.

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