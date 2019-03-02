Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 6 maçta, kalesinde sadece 3 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip, Alanya, Trabzon ve Kasımpaşa’dan 1’er gol yedi. Ankaragücü, Göztepe ve Akhisar maçlarında kale gole kapandı.

İlk yarıdaki görüntü ise çok farklıydı. Aslan, aynı dönemde kalesinde tam 9 gol görmüştü. Trabzon’dan 4, Akhisar’dan 3 gol yiyen Sarı-Kırmızılı ekip, Ankaragücü ve Kasımpaşa’nın da 1’er golüne engel olamamıştı. Galatasaray’ın ikinci yarıdaki savunma performansında, Marcao - Luyindama ikilisinin büyük payı olduğu düşünülüyor.

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