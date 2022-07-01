Yeni sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı kulübün büyük bir maddi beklenti içinde olduğu Marcao’nun transferi için birçok kulüple görüşülürken, Sevilla'nın teklifi ortaya çıktı.

İspanya basınından AS, Sevilla'nın Marcao için Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini ve Brezilyalı stoper ile 5 yıllık anlaşma üzerinden el sıkışıldığını öne sürdü.

GALATASARAY CEPHESİ ŞAŞIRDI

İki kulüp arasında dün bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtilirken, tarafların anlaşma zeminine yaklaşmasının bile bu aşamada söz konusu olmadığı ifade edildi. Ortaya atılan iddialar, Galatasaray cephesini şaşırttı.

BENFICA DEVREYE GİRDİ, GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao’yu isteyen kulüpler arasına Sevilla, Torino ve Zenit’in ardından Benfica da eklendi.

Sevilla’nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu yazılsa da Torino ve Zenit’in ardından Portekiz ekibinin de bu oyuncuya gündemine alması Galatasaray’ın elini güçlendirdi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek istediğini bildirerek ayrılık ateşini yakan Marcao için Galatasaray’a en yüksek teklifi yapan kulüp Zenit oldu.

Rus ekibi, yıldız stoper için 15 milyon Euro önerdi. İspanyol kulübü Sevilla’nın 12 milyon Euro’luk teklifini gölgede bırakan bu öneri üzerine Galatasaray yönetimi pazarlık masasına oturmayı kabul etti.

Ama Brezilyalı, savaşı gerekçe göstererek gitmek istemediğini iletti. (Hürriyet)