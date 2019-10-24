Galatasaray forması altında dokuzuncu sezonunu geçiren 33 yaşındaki Fernando Muslera yeni sezon karnesiyle takımını birçok maçta puana yaklaştıran isim oldu. İlerleyen yaşına rağmen performansını sürekli olarak artıran deneyimli file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de maç başına kurtarış rakamında (3,21) son dört sezonunun, uzun (%73.4) ve kısa pasla (98.4) oyunu başarılı başlatma (%87) yüzdelerinde ise son beş sezonun en iyi değerlerine ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI

Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan başarılı eldiven, Şampiyonlar Ligi kariyerinin bir maçta en yüksek sayısına ulaştı. Uruguaylı kaleci, Salı gecesi oynanan maçlar içerisinde de en fazla kurtarış yapan isim olarak kayıtlara geçti. Takım kötüye gitse de Galatasaray kariyerinin parlak günlerini geçiren Muslera, maç başına ulaştığı kurtarış yüzdesinde (%76) ligde ikinci sıraya yükseldi.

41 ŞUTUN 36'SINDA BAŞARILI...

Ligde 8. haftada oynanan Sivas maçında 5 kritik kurtarışla galibiyeti getiren isim olan Muslera, 7. haftada G.Birliği karşısında 6 kurtarışla golü engellerken, F.Bahçe derbisinde de üç isabetli şuta 'dur' demişti. Muslera son yedi maçında çerçeveyi bulan 41 şutun 36'sını kurtarmayı başardı.

(Sabah)