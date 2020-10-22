Mustafa Cengiz’in “Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele etseydik ve yenilseydik” tespiti de doğru bulunmadı. G.Saray’ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak’ın ilk 11’de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan’ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan’ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz’un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.

Bizi hedef gösteriyor

G.Saray’ın yıldız oyuncuların da Başkan Mustafa Cengiz’in kendilerini hedef gösteren açıklamalarına tepkili oldukları öğrenildi. Feghouli, Belhanda ve son olarak Falcao’nun rahatsızlıklarını teknik ekiple paylaştığı öğrenildi. Üç oyuncunun, “Kulübün başkanı bizi taraftarın önüne atıyor ve hedef gösteriyor. Bu durumda nasıl konsantre olabiliriz” dedikleri öğrenildi. (Milliyet)