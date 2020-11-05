Galatasaray'da kalede büyük rekabet
Sezona Fatih Öztürk'le başlayan ancak son iki maçta kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Fatih Terim, iki öğrencisinden de memnun. Okan forma şansını iyi değerlendirip, iki maçta bir gol yerken, Fatih de idman performansıyla beğeni topladı.
Fernando Muslera'nın yokluğunda Aslan'ın kalesinde iki isim bulunuyor: Okan Kocuk ve Fatih Öztürk... Teknik direktör Fatih Terim, sezona 33 yaşındaki eldiven Fatih Öztürk'le başlamıştı. Tecrübeli kalecinin ilk 5 haftada hatalı goller yemesinin ardından Terim, eldivenleri Okan'a teslim etti.
2 maçta da galibiyet
Son oynanan Erzurum ve Ankaragücü sınavlarında Cim Bom'un kalesini 24 yaşındaki file bekçisi korudu. Galatasaray iki maçta da galibiyete uzanırken, kalesinde sadece bir gol gördü. Okan'ın performansı teknik ekibi memnun ederken, Fatih'in de yeniden teknik heyetin gözüne girmek adına idmanlarda çok çalıştığı kaydedildi.