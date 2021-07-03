Değişen yabancı kuralıyla birlikte yeni sezonda ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu Galatasaray 'ın transfer stratejisini direkt olarak etkiledi. Sözleşmesi biten Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalırken, sadece Şener ile yollar ayrıldı. Eski yönetimin Alpaslan Öztürk-Aytaç Kara hamlesine Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz eklendi ve alternatifi bol yerli havuzu oluştu.

İDEAL 11 NETLEŞİYOR

Teknik direktör Fatih Terim de kafasında ideal kadroyu şekillendirmeye başladı. Geçen sezon Taylan ve Emre Kılınç'a düzenli forma veren Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu son bölümde ilk 11'e monte etmişti. Yeni sezonda Terim'in A Planı olan 3 yerliyi yine Taylan-Emre Kılınç-Kerem oluşturacak. B Planı ise Aytaç-Emre Akbaba-Barış Alper üçlüsü. Yabancı sol bek arayan G.Saray bu bölgede ihtiyaç halinde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı kullanabilir. Alpaslan stoper, Arda Turan orta saha ve Oğulcan Çağlayan da hücumda şans bulacak.

ALPASLAN ÖZTÜRK

Galatasaray'dan 3 yılda toplam 16.5 milyon TL garanti ücret kazanacak.

AYTAÇ KARA

3 yıllık mukavele yapılan oyuncu, toplam 18 milyon TL maaş alacak.

"Yuvanıza hoş geldiniz!"

GALATASARAY'DA Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle beraber teknik direktör Fatih Terim de takımın başında kalmıştı. Henüz yeni sözleşmeye imza atmasa da görevini sürdüren tecrübeli teknik adam için sarı-kırmızılı bir taraftar tarafından, Florya'da reklam panosuna ilan verildi. "Hocam yuvanıza hoş geldiniz" mesajının yer aldığı reklam panosu büyük ilgi görürken bir kez daha taraftarların gözünde Fatih Terim'in kredisinin sonsuz olduğu belgelendi. Bilindiği gibi 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yeni yönetim her konuda anlaşmış; 21 Haziran'da ise tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da mesaiye başlamıştı.