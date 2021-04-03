Galatasaray , bonservisi Sheffield United'da bulunan Malili orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'yi kadrosuna katma planları yapıyor.

Yorkshire Live'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon başında gündemine aldığı Ismaila Coulibaly'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek. Milan ve Galatasaray sezon başında oyuncuyu transfer etmek istese de başarılı olamamışlardı. Ancak sezon sonunda oyuncuya yeniden teklif yapılabileceği öne sürüldü.

22 maçta 5 gol

Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Coulibaly, Belçika ekibiyle çıktığı 22 lig maçında 5 kez rakip ağları sarsmayı başardı.











