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Galatasaray'da Ismaila Coulibaly iddiası

Galatasaray'ın bonservisi Sheffield United'da bulunan 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly için devrede olduğu ileri sürüldü. İngiliz basını sarı kırmızılıların, Coulibaly için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlandığını yazdı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Ismaila Coulibaly iddiası

Galatasaray , bonservisi Sheffield United'da bulunan Malili orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'yi kadrosuna katma planları yapıyor.

Yorkshire Live'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon başında gündemine aldığı Ismaila Coulibaly'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek. Milan ve Galatasaray sezon başında oyuncuyu transfer etmek istese de başarılı olamamışlardı. Ancak sezon sonunda oyuncuya yeniden teklif yapılabileceği öne sürüldü.

22 maçta 5 gol

Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Coulibaly, Belçika ekibiyle çıktığı 22 lig maçında 5 kez rakip ağları sarsmayı başardı.


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