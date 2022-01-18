Galatasaray , yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.

21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş … 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.

En çok pozisyona giren takımlar:

Beşiktaş 293

Galatasaray 280

Konyaspor 266

Trabzonspor 257

Adana Demir 256

Kasımpaşa 252

Antalyaspor 239

Başakşehir 238

Altay 237

Giresunspor 237

Gaziantep 232

Alanyaspor 229

Fenerbahçe 226

Karagümrük 223

Göztepe 221

Hatayspor 216

Rizespor 196

Kayserispor 192

Sivasspor 190

Malatyaspor 184