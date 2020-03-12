Galatasaray’da Henry Onyekuru seferberliği... Sarı-Kırmızılı ekibin ikinci yarıdaki yıldızı, dün sabahki idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumunun detaylı tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.

Kulüp doktorları, teknik heyette büyük endişe yaratan gelişmenin ardından, Onyekuru’yu pazar günkü Beşiktaş derbisine yetiştirebilmek adına adeta seferberlik ilan etti. Genç yeteneğin dev maçta forma giyip giymeyeceğinin bugünkü idmanda belli olması bekleniyor.

Adem Büyük’ten kötü haber

Aslan’a bir kötü haber de Adem Büyük’ten geldi. Tecrübeli futbolcunun sağ üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği, tedavisine Florya’da başlandığı duyuruldu. Adem’in Beşiktaş maçına yetişme ihtimali bulunmuyor. Fatih Terim, Adem’in yokluğunda, son Sivasspor deplasmanına götürmediği Andone’yi 21 kişilik kadroya dahil etmeye hazırlanıyor.