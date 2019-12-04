Galatasaray’da hedef 4 maçta 12 puan!

Trabzonspor deplasmanından istediği sonuçla dönemeyen, ancak yenilen gole verilen reaksiyonla birlikte kalan haftalar için umut ışığı yakan Galatasaray’da şampiyonluk parolası belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekip ilk devrenin son 4 haftasında Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe (d) ve Antalyaspor ile oynayacak. Son virajın 3 sınavını kendi evinde verecek olan Aslan, bu bölümü tamamen kayıpsız atlatmayı hedefliyor. 4 maçtan alınacak 12 puanla zirve yarışına yeniden tutunmayı planlayan Galatasaray’da, Ocak ayı itibarıyla da yeni bir dönem başlayacak. Ara transferde yapılacak takviyelerle, teknik patron Fatih Terim’in belirlediği tüm eksikler giderilecek.

Tüm alacaklar ödenecek

Bu arada dün akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında da önemli kararlar alındı. Sarı-Kırmızılı idareciler, teknik heyete ve oyunculara kalan haftalarda tam destek verecek. Hem alacakların zamanında ödenmesi hem de primler konusunda yönetimin çok daha hassas davranacağı belirtiliyor.

Ayrıca Fatih hocanın belirlediği transfer listesi doğrultusunda sıcak para ve kaynak arayışlarının sürdüğü de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş