Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı maçta alkollü olduğu öne sürülen bir grupla tartışma yaşayan Hasan Şaş, önceki gün flaş bir şekilde istifa kararı aldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adeta tek yumruk oldu,

Cim Bom’un yardımcı antrenörüne tam destek verildi. Fatih Terim de yıllardır beraber çalıştığı Hasan Şaş’ın istifasını veto etti. İmparator’un Şaş ile yaptığı görüşmede, “Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Yolumuz daha uzun. Kazanacak daha çok kupamız var. İstifanı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

Yönetim gerekeni yapacak

Kulüpten yapılan resmi açıklamada da, Hasan hocanın görevinin başında olduğu belirtildi ve şöyle denildi: “Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Metin Karabaş