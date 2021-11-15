Galatasaray'da Gustavo Assunçao gidiyor, Jaka Bijol geliyor
Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Gustavo Assunçao, bir türlü istenilen etkiyi yapamayınca, Galatasaray'da transfer komitesi harekete geçti. Genç futbolcunun yerine Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol listeye alındı. Sloven oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak bakması Sarı Kırmızılı ekibin transferde elini güçlendiriyor.
Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Gustavo Assunçao, bir türlü bekleneni veremedi. Kiralık olarak takıma katılan Brezilyalı futbolcunun, kulüpten ayrılması bekleniyor.
21 yaşındaki oyuncunun da alternatifi belirlendi. Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol ile devre arasında temas kurulacak. Sloven oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.