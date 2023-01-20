Galatasaray 'da ara transfer dönemiyle birlikte çalışmalar hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli gördüğü bölgelerdeki hedeflerini belirledi. Aslan, ligde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını da sürdürüyor.

FLORYA'DA PAS-ŞUT ÇALIŞMASI

Sarı-Kırmızılı ekibin dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı topla ısınmayla başladı. İdman üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise pas-şut ve orta-şut çalışmaları gerçekleşti.

Galatasaray'da Antalyaspor maçının taktik provası bu akşam gerçekleşecek. Teknik direktör Okan Buruk'un planladığı ilk 11'i bu çalışmada denemesi bekleniyor.





CİM BOM'A 3'LÜ MÜJDE

Antalyaspor ile yarın akşam Nef Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a büyük müjde. Sakatlıklarını tamamen atlatan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Özellikle mart ayından önce dönemeyeceği düşünülen Ross'un takıma katılması, stoper transferinde yol haritasını güncelleyecek gibi görünüyor. Bu bölgeye tek bir yerli takviyesinin yeterli olabileceği düşünülüyor.

TÜM BİLETLER YİNE TÜKENDİ

Galatasaray'ın yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının biletleri, daha önceki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tamamen tükendi. Şu ana kadar kombine kartlar da dahil olmak üzere 49 bin 253 kişilik bilet satışı yapılmış oldu.

Cumartesi akşamı Nef Stadı'nda olamayacak kombine sahipleri, biletlerini tek maçlığına devretmek üzere internet üzerinden girişimlere başladı. Tribünlerde yine 46 bin civarında seyircinin Galatasaray'ı destekleyeceği tahmin ediliyor.

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ÜMRANİYE'DEN TEKLİF GELDİ

Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e, Ümraniyespor'dan ilk resmi teklif geldi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun oynayıp tecrübe kazanması düşüncesine sıcak bakıyor. Ancak Yusuf'un kararı bu transferde belirleyici olacak.

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'la görüşen Yusuf, daha fazla süre istediğini dile getirmişti. Okan hocanın da bu süreyi öğrencisine vermek istediği biliniyor. Ancak Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olması süreci zorlaştırıyor.





DEPAY'IN YENİ DURAĞI ATLETICO

İsmi transferde uzun süre Galatasaray'la da anılan Barcelonalı Memphis Depay'ın yeni durağı belli oldu. Depay, İspanya'nın bir başka devi Atletico Madrid'e gitti. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından Atletico'nun, Hollandalı yıldız için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

28 yaşındaki forvet, dün Başkent Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden de geçirildi. Sözleşmenin 2025 yılına kadar olacağı bildirildi.





FOFANA İÇİN DROGBA DEVREDE

Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea'yi Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü, hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına görüşme yapacak.

Haris Seferovic'in yerine alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber geldi. Chelsea, yıl başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirdi. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler, kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı- Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladığı öğrenildi.

Süre garantisi olabilir

Aynı zamanda Chelsea'nin efsanelerinden olan, Fofana'nın da vatandaşı konumundaki Drogba, hem oyuncuyla hem de kulüple bir ikna görüşmesi yapacak. Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. Galatasaray'da ise forma önceliği Icardi ve Gomis'in olacak. Yine de Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarcı olduğu ve süre garantisinin de verilebileceği ifade ediliyor.

Norveç'te yıldızı parladı

David Datro Fofana, ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Norveç'in Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana, 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza attı. Drogba'nın veliahtı olarak gösterilen Fildişi Sahilli forvet, hem santrfor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

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