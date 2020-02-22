Fenerbahçe derbisi için ilk 11’ini yavaş yavaş netleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Adem ile Falcao arasında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.

Antrenmanlarda birçok kurgu deneyen tecrübeli çalıştırıcı, son anda bir değişiklik olmazsa önceliğini form grafiğinden yana kullanacak. Attığı 6 golle, Galatasaray’ın en skorer ismi konumunda bulunan Adem, Kadıköy’deki mücadeleye ilk 11’de başlayacak.

Falcao ise bitirici güç olarak, oyuna ikinci yarıda dahil olacak. Ancak Fatih hoca, son kararını maç saatine doğru vermeyi düşünüyor. Özellikle Falcao’nun büyük maçlardaki tecrübesi, Terim’in tercihini değiştirmesine neden olabilir.