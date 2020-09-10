Kadrosunda; Radamel Falcao, Diagne ve Oğulcan Çağlayan gibi hücumcuları olan Galatasaray’ın, Adem’in alternatifini ise genç takımdan bulduğu bildirildi. Alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol’un, Cim Bom’un yeni sezondaki alternatif forveti olacağı bildirildi.

Fiziksel ve atletik testlerde göz dolduran Ali Yavuz Kol antrenmanlarda gösterdiği becerilerle de Fatih Terim'in gözüne girmişti.. Süper Lig'den birkaç kulübün ilgilendiği genç futbolcunun kiralanmasından ziyade A Takımda şans verilmesine karar verilmişti.

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