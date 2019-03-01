Galatasaray'da formsuzlardan yazın hesap sorulacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale yükselen Galatasaray’da bazı futbolcuların kötü performansı tepki topladı.

01 Mart 2019, Cuma 09:03
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Galatasaray'da formsuzlardan yazın hesap sorulacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale yükselen Galatasaray’da bazı futbolcuların kötü performansı tepki topladı.

Bu oyuncuların sarı-kırmızılı takımdaki gelecekleri de tehlikeye girdi. Teknik kadronun özellikle Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Ömer Bayram’dan oluşan savunma hattının performansından rahatsız olduğu öğrenildi. Bu futbolcularla ilgili yaz döneminde radikal kararların alınabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik kadronun performansı ile hayal kırıklığı yaratan Sinan Gümüş’e de uyarılarda bulunacağı bildirildi.

(Millyet)

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