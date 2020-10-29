Süper Lig'deki B.B.Erzurumspor galibiyeti, ardından yönetim ve teknik heyet arasında bastırılan kriz ve Florya'da oluşan birlik beraberlik havası... Sarı-Kırmızılı ekibin bu aşamada ihtiyacı olan tek şey, bir galibiyet daha.

Galatasaray, cumartesi günkü Ankaragücü mücadelesine işte bu bilinçle hazırlanıyor. Florya'da yapılan rakip analizine göre kadrosunu kurgulayan Fatih hoca, ilk 11'de hem idari anlamda hem de mecburiyetten bazı önemli değişikliklere imza atacak. Öncelikle kırmızı kart cezalısı Radamel Falcao'nun yokluğunda, ileri uçta Mbaye Diagne'nin şans bulacağı öğrenildi. Senegalli forvetin performansına göre ikinci yarıda Oğulcan ve Ali Yavuz gibi alternatiflerin denenme ihtimali bulunuyor.

Merkezde Etebo ve Taylan

Hafta başında gündemde olmayan bir eksiklik de, Belhanda'nın sakatlığıyla ortaya çıktı. Faslı futbolcunun, Ankaragücü sınavına yetişme şansının bulunmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun yokluğunda Terim'in forvet arkasında takım kaptanı Arda Turan'ı oynatacağı bildirildi. Orta saha merkezinde ise kart cezası biten Etebo ile Taylan birlikte görev yapacak. Sol kanatta Babel, sağ kanatta da Emre Kılınç'ın 11'de forma giymesi bekleniyor. Ancak Florya'ya yakın kaynaklar, kanatlarda bir sürpriz olabileceğini ifade ediyor.

Diagne'ye yumurtalı kutlama!

29 yaşına giren Diagne'nin doğum günü Florya'daki idmanın ardından kutlandı. Artık klasikleşen şekilde arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulanan Diagne, bu sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Selçuk İnan'ın üstlendiği pasta kesme görevi ise bu sezon itibarıyla Arda Turan'a geçti.

Hoca beklerden çok memnun

Fatih hoca, her iki bekin performansından da çok memnun. Omar ve Saracchi'nin savunmadaki yerleri garanti. Ayrıca stoperde de Marcao ve Luyindama tandeminin bozulması beklenmiyor. Erzurum deplasmanında kaleyi devrelan Okan Kocuk'un, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Önce kulübeye, sonra sahaya

İlk olarak yönetim tarafından gözden çıkarılan, ardından sırt ağrılarını bahane ettiği gerekçesiyle kadroya alınmayan Feghouli'nin affedilmesinin gündeme geldiği kaydedildi. Terim, Cezayirli yıldızı sağ kanatta Emre Kılınç'ın yerine oynatabilir. Ancak tecrübeli futbolcunun mücadeleye yedek kulübesinde başlayıp, skorun gidişatına göre ikinci yarıda dahil olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.