Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ekibiyle birlikte yaptığı son toplantıda Lazio analizini tamamladı. Ortaya çıkan veriler doğrultusunda maç taktiğini ve ilk 11'i büyük ölçüde belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Beraberliğe değil, zafere gidiyoruz" düşüncesinde ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Grup liderliği yolunda 1 puan yetmesine rağmen galibiyet isteyen Terim, pasa dayalı, hızlı hücumlar ve önde baskıyla birlikte takımının oyun kontrolünü elinde tutmasını istiyor. Lazio'nun tehlikeli gol silahlarını kaleden uzak tutmak için topun hep kendilerinde kalması gerektiğini vurgulayan Fatih hoca, çift forvetli düzen yerine kalabalık bir orta sahayla mücadele gücünü artırmayı hedefliyor.









Diagne'ye önemli görev

Terim'in planı doğrultusunda ön taraftaDiagne'nin oynaması bekleniyor. Senegalli forvetin, daha önceki Avrupa maçlarında yaptığı gibi, kenarlarda ve forvet arkasında oynayan arkadaşlarına koridor açması, rakip savunma dengesini bozması isteniyor. Sol önde Kerem'in yeri garanti. Cicaldau'nun yokluğunda forvet arkasına Feghouli'nin geçeceği, sağ kenarda da Morutan'ın görev yapacağı belirtiliyor. Orta saha merkezinde de Taylan ve Berkan'ın birlikte görev alacağı öğrenildi. Beklerde yine Yedlin ve Aanholt ilk 11'de şans bulacak. Marcao-Nelsson ikilisini bozmayı düşünmeyen Terim, kaleyi de Muslera'ya emanet edecek.

Metin Karabaş





İlgili Haberler Galatasaray'da Feghouli ile özel görüşme



