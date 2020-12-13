Taylan Antalyalı'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında yeni bir ismi daha kadroya kazandıracak. Sezon başından beri A takımla idmanlara çıkan Valentine Ozornwafor'un gelişimi Florya'da dikkat çekti.

Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e karşı oynadığı çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan 1999 doğumlu Nijeryalı stoper tekrar kadroya dahil edilecek. Ozornwafor'un gelişiyle Jesse Sekidika'ya yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, "Fizik olarak sonunda istediğim seviyeye geldi" dediği Sekidika'nın düzenli forma giyebilmesi adına Süper Lig'de başka bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

Sabah







