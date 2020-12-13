MENÜ

Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk transferi Ozornwafor

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan Nijeryalı stoper Ozornwafor'a ocak ayında lisans çıkarılacak. 21 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edilmesiyle Sekidika başka bir kulübe kiralanacak.

13 Aralık 2020, Pazar 09:26 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk transferi Ozornwafor

Taylan Antalyalı'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında yeni bir ismi daha kadroya kazandıracak. Sezon başından beri A takımla idmanlara çıkan Valentine Ozornwafor'un gelişimi Florya'da dikkat çekti. 

Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e karşı oynadığı çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan 1999 doğumlu Nijeryalı stoper tekrar kadroya dahil edilecek. Ozornwafor'un gelişiyle Jesse Sekidika'ya yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, "Fizik olarak sonunda istediğim seviyeye geldi" dediği Sekidika'nın düzenli forma giyebilmesi adına Süper Lig'de başka bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

Sabah


İlgili Haberler
Emre Akbaba'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray transfer haberi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...