Süper Lig’in 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11’ini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11’i ile çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11’inde değişiklik yapmadı.

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