Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1'le geçen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle haftanın en kârlı takımı Galatasaray, sezonu Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak. Lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde olan 81 puanlı Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Aslan, evinde 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş maçına çevirmeyi amaçlıyor. Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen ve 45 puanla 14. sırada bulunan Yeni Malatyaspor ise İstanbul'da sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin taraftar

Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken, özellikle son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu bu ihlalleri para cezasıyla geçiştirince, Galatasaray camiasından Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine, "Siz de seyirci alın" baskısı geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası, sezonun son ve en önemli karşılaşmasında, cezası neyse ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor.

1 milyon Euro prim!

Diğer taraftan şampiyonluk primi konusunda da kesenin ağzı açılmış durumda. Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi. Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.

'Hiç kimseye cevap vermeyin'

Başkan Cengiz ayrıca, özellikle Beşiktaş cephesinden gelen sözlü ithamlara karşı kesinlikle cevap verilmemesini istedi. Mustafa Cengiz'in kurmaylarını, "Takımın motivasyonunu bozacak hiçbir harekete izin vermemeliyiz. Şu iş bitene kadar sükunetimizi koruyalım" diye uyardığı öğrenildi.

Muslera tarih yazmaya yakın

Fernando Muslera, takımı bugün mutlu sona ulaşırsa, Türkiye'de 6. kez lig şampiyonluğu yaşamış olacak. Uruguaylı böylece, Şenol Güneş'le birlikte en çok şampiyonluk kupası kaldıran kaleci olacak. Bu iki isimden sonra Hayrettin Demirbaş, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel 5'er şampiyonlukla geliyor. Muslera aynı zamanda Türkiye'de en fazla lig şampiyonluğu yaşayan yabancı oyuncu.

Son karar Mohamed

Denizli maçında kaçırdığı penaltının ardından duygusal anlar yaşayan ve Fatih Terim'in isteğiyle tekrar topun başına geçerek ağları havalandıran Mostafa Mohamed, attığı 2 golün meyvesini topluyor. Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı denirken, takımın kurtarıcısı olan Mısırlı forvet, Yeni Malatya karşısına ilk 11'de başlayacak. Son haftaların formda ismi Halil ise skorun gidişatına göre Mohamed'e destek vermeye çalışacak.

Onyekuru'nun yerine Kerem

Yeni Malatya maçının son hazırlığını dün akşam yapan Galatasaray'da Onyekuru'nun sakatlanması boralleri bozdu. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden Nijeryalı oyuncu idmanı tamamlayamadı. Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan, sonradan oyuna girdiği Denizli deplasmanında penaltı kazandırıp asist yapan Onyekuru'nun yerine Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacağı öğrenildi. Kerem 2 maç aradan sonra 11'e geri dönmüş olacak. Onyekuru'nun kadroda olup olmayacağı maçtan önce netleşecek.

Fatih Terim: Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Galatasaray'ı yeniden şampiyonlukta en iddialı iki takımdan biri haline getiren son maçlar öncesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olacağını, kaptanı Arda Turan'a anlatan Fatih Terim, benzer bir akıbeti bu akşam da bekliyor. Denizlispor deplasmanı dönüşü, uçakta oyuncularıyla mini bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Baskı altında nasıl çözüldüklerini gördünüz. Bu bir sürpriz değil. Cumartesi günü de sürpriz olmayacak. Biz kendi işimize bakacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, baskı yine onların üzerinde olacak ve yine puan kaybedecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'Her gol şampiyonluk demek'

Terim'in taktiksel açıdan ısrarla üzerinde durduğu konu ise kaçan goller... Denizlispor maçında harcanan pozisyonları tek tek bir daha izleten tecrübeli çalıştırıcının, "Her gol bir şampiyonluk demek. Son maçta böyle bir lükse sahip olmayacağız. Ekonomik oynama, bekleme diye bir şey yok. Devamlı atağı düşüneceğiz ama pozisyonu bulduğunuzda da en yüksek isabetle gole çevireceksiniz. Şampiyon olmanın yolu artık bu hesaplardan geçiyor" dediği bildirildi.

Tüm provalar +3 fark için

Yeni Malatya maçının provaları tamamlandı, takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Bu sezon ilk kez İstanbul'da kamp yapan Sarı-Kırmızılılar, stresten uzak ve oldukça keyifli bir görüntü ortaya koydu. Özellikle bir önceki antrenmanın medyaya açık bölümünde hem Fatih Terim'in hem de futbolcuların sık sık şakalaşmaları dikkat çekti. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de şampiyonluğu kazanacakları konusunda hiçbir endişe duymadıkları belirtiliyor.

Değişiklikler bile belli

Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup etmesi durumunda elde edeceği skor farkının üzerine +3 averaj koyması gereken Galatasaray'da, tüm planlar farklı galibiyet üzerine kurulu. Terim ilk yarı ve ikinci yarı için ayrı ayrı hücum şablonları hazırladı. Dakika ve skora göre oyuncu değişiklikleri bile belirlenmiş durumda. Takım öne geçse de gol arayışından vazgeçilmeyecek.

Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi

Süper Lig’de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe’yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi. Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe’nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan 2. takımı

Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu. Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti. Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş’ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.