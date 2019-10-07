Galatasaray'da Fatih Terim gençleri unuttu
Galatasaray'da çalıştığı her sezon parlattığı genç oyuncularla dikkat çeken teknik direktör Fatih Terim bu sezon alışılmışın dışında bir profil çiziyor. Genç oyunculara her dönem şans veren Terim, yeni sezonda hiç bir genç yıldız adayına forma vermedi...
Galatasaray kadrosunda bu sezon Erencan Yardımcı, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalayan Babacan, Mustafa Kapı, Sefa Özdemir, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Şen ve Berk Balaban gibi önemli yıldız adayları bulunuyor.
Terim gençleri unuttu!
Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken genç oyuncularla verdiği şanslarla tanıdığımız Fatih Terim bu sezon yıldız adaylarının tümünü unuttu. Geride kalan maçlarda bu oyuncuların hiç birine forma şansı vermedi. Genç yıldız adayları bu sezon Galatasaray U19 takım kadrosunda yer alıyor.
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En son Erencan'ı parlatmıştı!
Bu sezon başında hazırlık kampında Erencan Yardımcı'ya şans veren Terim, bu genç oyuncunun dikkat çeken performansı sonrası profesyonel sözleşme imzalanmasını istemişti. Erencan da sezon başladıktan sonra 1 dakika bile süre alamadı.
Galatasaray kadrosunda bulunan ve süre alamayan oyuncular
Erencan Yardımcı
Yunus Akgün
Celil Yüksel
Atalayan Babacan
Mustafa Kapı
Sefa Özdemir
Abdussamed Karnuçu
Batuhan Şen
Berk Balaban
Terim'in 2018-2019 sezonu oynattığı genç oyuncular
Batuhan Şen - 10 dakika
Ozan Kabak - 1445 dakika
Gökay Güney - 213 dakika
Abdussamed Karnuçu - 13 dakika
Celil Yüksel - 289 dakika
Atalay Babacan - 142 dakika
Recep Gül - 26 dakika
Mustafa Kapı - 1 dakika
Yunus Akgün - 744 dakika
Ali Yavuz Kol - 19 dakika
Yakup Çınar - Fanatik.com.tr