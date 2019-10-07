Galatasaray kadrosunda bu sezon Erencan Yardımcı, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalayan Babacan, Mustafa Kapı, Sefa Özdemir, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Şen ve Berk Balaban gibi önemli yıldız adayları bulunuyor.

Terim gençleri unuttu!

Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken genç oyuncularla verdiği şanslarla tanıdığımız Fatih Terim bu sezon yıldız adaylarının tümünü unuttu. Geride kalan maçlarda bu oyuncuların hiç birine forma şansı vermedi. Genç yıldız adayları bu sezon Galatasaray U19 takım kadrosunda yer alıyor.

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En son Erencan'ı parlatmıştı!

Bu sezon başında hazırlık kampında Erencan Yardımcı'ya şans veren Terim, bu genç oyuncunun dikkat çeken performansı sonrası profesyonel sözleşme imzalanmasını istemişti. Erencan da sezon başladıktan sonra 1 dakika bile süre alamadı.

Galatasaray kadrosunda bulunan ve süre alamayan oyuncular

Erencan Yardımcı

Yunus Akgün

Celil Yüksel

Atalayan Babacan

Mustafa Kapı

Sefa Özdemir

Abdussamed Karnuçu

Batuhan Şen

Berk Balaban

Terim'in 2018-2019 sezonu oynattığı genç oyuncular

Batuhan Şen - 10 dakika

Ozan Kabak - 1445 dakika

Gökay Güney - 213 dakika

Abdussamed Karnuçu - 13 dakika

Celil Yüksel - 289 dakika

Atalay Babacan - 142 dakika

Recep Gül - 26 dakika

Mustafa Kapı - 1 dakika

Yunus Akgün - 744 dakika

Ali Yavuz Kol - 19 dakika

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr