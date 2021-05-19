Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray'da bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, bu kez Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir MLS kulüpleriyle temas halinde olan Kolombiyalı golcünün her ne kadar bu konuda bir acelesi olmasa da, önümüzdeki haftalarda Galatasaray'dan bonservisini alarak ABD'ye yelken açmaya hazırlandığı öğrenildi. Falcao'nun, son iki transfer döneminde de adının anıldığı Inter Miami ile görüştüğü ve transfer sözü verdiği de gelen haberler arasında.

Bonservis beklentisi yok

Galatasaray cephesinde de Falcao'nun bonservisiyle ilgili herhangi bir beklenti bulunmuyor. Sarı-Kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyetinden kurtulmanın hesapları içinde. Öte yandan Falcao'ya ülkesi Kolombiya'dan da teklifler geldiği, ancak oyuncunun ücreti yeterli bulmadığı için şimdilik bir yanıt vermediği belirtildi.