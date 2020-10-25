Galatasaray'da Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri dün yapılan Divan toplantısına katılmadılar. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun kendilerine sürekli muhalefet yapması nedeniyle sarı kırmızılı yönetim böyle bir karar alırken, son Divan toplantısında yaşananları camianın önemli isimlerden biri olan Mehmet Bilen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

İrfan Aktar döneminin Divan Kurulu 1. Başkan yardımcısı olan ve Galatasaray kulübü eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilen, "Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçildiği ilk günden beri devamlı kulüp başkanı ve yönetimi karşısında bir muhalefet sözcüsü gibi söylemlerde bulunmaktadır. Bu tutumuyla kulüp içince büyük sıkıntı yaratmıştır. Yönetim de bu etik dışı davranış nedeniyle Divan toplantısına katılmamıştır. Kulüp tarihinde kulüp başkanına sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur" şeklinde konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun haddini aşan açıklamalar da yaptığını dile getiren Mehmet Bilen şöyle devam etti:

"Divan Başkanı; Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz için 'temsil yeteneğini kaybetmiştir. Gereğini yapsın' diyor. Bu çok yakışıksız bir açıklamadır. 330 oyla divan başkanı olan Hamamcıoğlu, 2500 üyenin destek verip seçtiği kulüp başkanına böyle bir söz söyleme hakkına sahip değildir, haddi de değildir. Kulübün bugün içinde bulunduğu zor koşulların yanına bir de Hamamcıoğlu faktörü eklenmiştir."

"HAMAMCIOĞLU İSTİFA ETMELİDİR"

Galatasaray eski yöneticisi ve divan kurulu eski Başkan yardımcısı Mehmet Bilen, mevcut Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu eleştirerek sözlerini şu şekilde mesajlar vererek tamamladı:

"En iyi yol Hamamcıoğlu'nun istifa etmesidir. Böylelikle kulübün içinde gereksiz bir tartışma ortamı kalkmış olur. Hamamcıoğlu işine gelmeyen gerçekleri dinlemek istemiyor. Denetçi raporunu okutmuyor. Gerçekleri dile getiren denetçi raporunun okunmaması için elinden geleni yapıp oldubittiye getiriyor. Tüzüğe aykırı bir davranış sergiliyor. Galatasaray Spor Kulübü içindeki birtakım gerçekler yakında ortaya çıkacak Eşref Hamamcıoğlu bu gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyemeyecektir."

Uğur Demirkırdı , İstanbul DHA