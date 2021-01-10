Sarı-Kırmızılılar'da sergilediği futbol ile bazı zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, sezon başında vasatı bile aşamamıştı. İlk 7 maçında skora katkı dahi yapamayan Senegalli golcü, son dönemde ise inanılmaz bir performans sergiliyor. Dün Gençlerbirliği karşısında sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki forvet, 27. saniyede rakip fileleri havalandırarak, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun en erken golüne imza attı. Başkent temsilcisi karşısında 6-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Diagne, aynı zamanda son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Yarım dalya dedi!

Senegalli santrfor, son 7 haftada takımının attığı 21 golün 7'sini kaydetmeyi başardı. Ayrıca 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gol krallığında Hataylı Boupendza (10) ile Beşiktaşlı Larin'in (10) arkasında 3. sırada yer aldı. Diagne, 76'da yerini Sekidika'ya bıraktı. Öte yandan Senegalli, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray formaları ile 63. maçına çıkarken, 50 kez rakip fileleri sarstı.



