Galatasaray 'daki en radikal hamle, gençleştirme operasyonu kadar, yüksek maaşlı oyuncuların kontratından çıkma planıydı. Senelik maliyeti 9.5 milyon Dolar olan Falcao'nun ayrılmasıyla, kadroda zirveyi yeniden Feghouli ele geçirdi. Cezayirli yıldız, 3 milyon 850 bin Euro ile açık ara en çok kazanan oyuncu. Onu 2.5 milyon Euro ile Muslera ve Babel takip ediyor. Bu isimlerden Feghouli ile Babel'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yeni sözleşme imzalanan Muslera için de sürpriz kararlar alınabilir. Dördüncü sırada 2.4 milyon Euro ile Diagne yer alırken, takımda 2 milyon Euro üstü kazanan başka oyuncu bulunmuyor.

Maaşın tamamını ödemiyorlar

1 milyon Euro ve üzeri kazanan oyuncular arasında da Yedlin'le devre arasında büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Ayrıca 1.3 milyon Euro maaşı bulunan Omar'a, geçirdiği kaza ve lisansının dondurulması nedeniyle, parasının sadece bir bölümü ödeniyor.

En az kazanan Kerem & Taylan

Maaş skalasındaki en ilginç detay ise takımın ilk 11'deki iki oyuncusu; Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun, kadrodaki en az para kazanan isimler olması. Bu iki oyuncuyla da önümüzdeki haftalarda yeni bir kontrat imzalanması bekleniyor.

30.4 milyon Euro'ya geriledi

Son transfer operasyonuyla birlikte, Galatasaray'ın geçen sezon 36.3 milyon Euro olan sabit maaş yükü, 30.4 milyon Euro'ya geriledi. Üstelik bu bedelin içerisinde, sözleşme feshi nedeniyle Radamel Falcao'ya ödenen tazminat da var. Yeni hedef, yine gençleştirme operasyonuyla birlikte 20-25 milyon Euro seviyesine kadar inebilmek.

Yasin Cam