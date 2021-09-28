Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Göztepe maçı sonrasındaki sitem dolu sözlerinin muhatabı ortaya çıktı.

Göztepe maçından sonra, “Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray’la ilgili de” Fatih Terim’in bu sözleri gündeme oturdu. Tecrübeli hocanın neyi anlatmaya çalıştığı, hatta ilerleyen süreçte bir ayrılığın olup olmadığı bile kulislerde konuşulmaya başladı.

Terim’in tepkisinin tamamen sosyal medya odaklı olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın sosyal medyadaki ağır eleştirilerden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Özellikle oynattığı futbol konusunda, “Modern değil... Çağ dışı futbol oynatıyor” şeklinde yapılan paylaşımlar, Fatih Terim’i derinden etkiledi, tecrübeli çalıştırıcı bunları ağır ve haksız buldu. Rakip analizleri ve antrenman metotları konusunda uzman bir ekiple çalışmasına karşın, “Çağın gerisinde kalıyor” yorumlarını doğru bulmayan tecrübeli teknik adamın çıkışının arkasında da bunun yattığı öğrenildi. (Skorer)