Galatasaray Lisesi mezunlarının üye olduğu Galatasaraylılar Derneği, 139 lise mezunu gencin üyelik başvurusunu reddeden kulüp sicil kurulu başkan ve yöneticilerine ceza yağdırdı. Buna göre Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ile üyelerden Enis Boeno'ya 1 yıllık hak mahrumiyeti cezası verildi. Yine diğer sicil kurulu üyeleri Aykut Uzunoğlu, Jale Karaveli ve Neslihan Cengiz de disiplin soruşturmasında 1 ay ceza aldı.

Galatasaray Kulübü'nde sosyal medyada yönetimi eleştirenlere karşı başlatılan disiplin soruşturmlarının sayısı artarken, ihbarları yapan üye de öğrenildi. Savunmaları için kulübe çağrılan üyelere sosyal medyadaki paylaşımları gösterilirken, yanlışlıkla "kedilerinsessizliği" hesabını yöneten Ahmet Kaml Gümüş isimli üyenin deşifre olduğu anlaşıldı.

Bu üyenin ihbarları sonrası kulüpte yönetime karşı sosyal medyada eleştiride bulunanların disipline verildiği belirtildi.

Kaynak: Nevzat Dindar / Skorer