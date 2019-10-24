Aslan’da Real Madrid yenilgisinin faturası, ağır olacak gibi. Taraftarın Belhanda’yı ıslıklaması, Faslı oyuncunun tribünlere küfür etmesi büyük bir krize yol açmıştı.

Terim’in maç sonu “Taraftar bunu yapmaz, seyirci yapar” sözü, krize yeni boyut kazandırdı.

Gerilim nasıl sürer, bilinmez. Ancak Galatasaray’ın röntgenini çekmek gerekirse, tablo içaçıcı değil...

■ Devler Ligi’nde halen umut var, ancak 3 maç geride kaldı ve takımın 1 golü bile yok. Üstelik kalan üç maçın biri Madrid’de, diğeri Paris’te...

■ Dünyanın sayılı santrforlarından biri alındı. Ancak Falcao henüz sahaya inemedi! Devler Ligi için getirildi, fakat tek golü var, o da Kasımpaşa kalesine...

■ Muslera bildiğiniz gibi; kurtarıcı... Ona eşlik etmeye çalışanlar; Nzonzi, Andone ve Babel... Diğer oyuncuların performansı hayal kırıklığından bile öte...

■ “Yürekli oyuncularla oynamalıydım”, “Transferler aramıza geç katıldı”, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun!”... Bu sözler Fatih Terim’e ait... Ancak Galatasaray camiası; ‘İmparator’ ilan ettiği Terim’den artık bu sözleri duymayı değil, ‘iyi takım, başarılı sonuçlar’ istiyor.

■ Ve hafta sonu rakip Beşiktaş... Cim Bom, işte bu ‘kriz ortamı’nda derbiye hazırlanıyor.