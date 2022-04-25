Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor 'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün pasını verdi. 3. asistini yapan Berkan, gol pası anlamında kariyer rekoruna imza attı. Berkan, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile 2 asist yapmıştı. Maç sonunda konuşan Berkan "İstediğimiz gibi sene olmadı. Performansımdan çok memnun değilim. Bu camiada ne kadar büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Zamanla kendimi toparladım. Beklenen Berkan'ı gösteremediğimin farkındayım" dedi.