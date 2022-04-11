İnişli-çıkışlı performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray 'ın merkezindeki iki futbolcu; Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu, derbide ortaya koyduğu futbolla vasatın üzerine çıkamadı. İkili, özellikle yenilen ilk golde yaptıkları basit hata ile tepki çekti.

Gomis yine boş geçti

Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig kariyerinde rakip olduğu 20 takımın 18'ine karşı rakip fileleri havalandırmıştı. Fransız futbolcu, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye gol atamadı. 36 yaşındaki santrfor, dün de derbiyi boş geçerken, etkili olamadı.

2 eksik

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'da iki oyuncu, sakatlığı sebebiyle sahada yer almadı. Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed, sakatlığı yüzünden Kanarya karşısında Sarı-Kırmızılı formadan uzak kaldı.

Deplasmanda puana hasret

Cim Bom, son dönemde deplasmanlarda gösterdiği performans ile adeta dibe vurdu. Konyaspor'a 2-0, Gaziantep'e 3-1 kaybeden Galatasaray, son olarak da Fenerbahçe karşısında sahadan hüsranla ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı son 3 deplasman maçının tamamını kaybetmiş oldu.

Elmas ve ekibi Kadıköy'e geldi

Galatasaray'da ibra edilmeyen ve başkanlık görevini bırakacak olan Burak Elmas ve kurmayları, Fenerbahçe derbisini bizzat stadyumda takip etti. Elmas ve ekibi, karşılaşma öncesinde de Florya'ya giderek takıma destek verdi.







