Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara küfür eden ve tribünlerle arasında soğuk rüzgarlar esen Belhanda, Alanyaspor mücadelesinde sezonun belki de en iyi performanslarından birini gösterdi.

Penaltıdan ağları havalandıran Faslı yıldız, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Galatasaray, Belhanda’nın gol attığı son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.