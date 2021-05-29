19 Haziran’da yapılacak Galatasaray Genel Kurulu’nda 6 başkan adayının yarışması kesinlik kazandı. Tüzüğe göre, mayıs ayının son bölümünde yapılması gereken olağan genel kurul, pandemi nedeniyle bir kez iptal edildi ve 19 Haziran’da yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine daha önce aday olduklarını belirten Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Işın Çelebi’ye İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan da eklendi. Böylece Galatasaray’da başkanlık için soyunan isim sayısı 6 oldu.

Metin Öztürk ile Burak Elmas, uzun süredir adaylık için çalışmalar yaparken, kadrolarını da günler öncesinden kurmuştu. Dün de sadece rötuşlar yapıldı. Son dönemde Divan Kurulu Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu da, görevinden ayrılarak Galatasaray başkanlığına soyundu. Hamamcıoğlu, mevcut başkan Mustafa Cengiz ile tartışmalar yaşamış ve bu durum kamuoyunda oldukça tartışılmıştı. Işın Çelebi ile İbrahim Özdemir de siyaset koridorlarından tanınmış, bakanlık makamında oturmuşlardı. Son gün oraya çıkan ve listesini en son teslim eden Yiğit Şardan’ın ise Mustafa Cengiz-Adnan Polat ittifakının adayı olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da başkanlığa oturacak ismin daha ilk etapta 200 milyon lira nakit para bulması gerektiği belirtilirken, futboldaki belirsizlik, Fatih Terim konusunda adaylar arasındaki tutarsızlık ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinin getirdiği sıkışıklık da ayrı bir sorun olarak duruyor.

Başkan Mustafa Cengiz, yüz milyonlarca lira kefarete imza attığını söylerken, yeni gelecek başkan da bu kefaretleri üstlenmek zorunda kalacak. Ayrıca bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmayla birçok gelir, daha kasaya girmeden bloke olacak ve yönetimlerin uzun süre hareket imkanı daralacak. 6 adayın listesindeki toplam 264 isim, iktidar mücadelesine girecek ve rakiplerini geride bırakmak için mücadele edecek. Son seçimde sandığı 4 bin 93 kişinin gittiği düşünülürse, pandemi ve diğer koşullar düşünüldüğünde bu rakamın ancak 500 dolayında artabileceği dile getirildi. Bu tabloya göre başkan, yaklaşık bin oyla koltuğa oturabilecek. (Skorer)