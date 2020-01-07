Yeni transferlerle birlikte Galatasaray’ın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17’ye yükseldi. İşte o isimler: Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Babel, Feghouli, Falcao, Andone. TFF listesine 14 yabancı bildirme hakkı bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın 3 oyuncuyu dışarıda bırakması gerekiyor.
Sezonu kapatan Luyindama dışında, Andone, Nagatomo ve Mariano ile yolların ayrılması bekleniyor.
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