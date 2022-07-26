Haris Seferovic, 20 Temmuz'da Galatasaray 'a imza atmıştı. 4 gün sonra ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan İsviçreli golcü, Kasımpaşa ile oynanan özel karşılaşmada 60'ta Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. Nef Stadı'nda ilk kez taraftar karşısına çıkan 30 yaşındaki oyuncu sahaya çıktıktan 6 dakika sonra rakip oyuncu Eyyseric'ten gelen topu takibinde net bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Cim Bom'u 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Taraftarın umutları arttı

İlk maçta gol atmanın sevincini yaşayan Seferovic, "Gol atmak gurur verici. Galatasaray oyuncusu olarak güzel bir gol attım" açıklamasını yapmıştı. Seferovic'in golle buluşması SarıKırmızılılar'ın da yüzünü güldürdü. İsviçreli golcünün iyi başlangıç yapması, Seferovic'ten büyük beklentileri olan taraftarın umutlarını artırdı.

Sonu benzemesin!

Galatasaray'ın efsane transferlerinden Radamel Falcao da ilk golünü Kasımpaşa maçında atmış ancak sakatlıklar yüzünden Sarı-Kırmızılı formayla kâbus dolu günler geçirmişti. Seferovic'in de Kasımpaşa karşısında açılışı yapması Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında, "Sonu benzemesin" paylaşımlarının yapılmasını beraberinde getirdi.