Gomis’i sattıktan sonra yaz dönemini forvet transferi yapamadan kapatan, ileri uçta sezon boyunca büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray’da golcü harekatı devam ediyor.

Devre arasında kaliteli bir forveti takıma kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da yönetim bu hafta düğmeye basıyor. Hedefteki isim bir süredir dirsek temasında bulunulan Guangzhou Evergrande’nin başarılı hücumcusu Alan...

Çin ekibi ile sözleşmesi Ocak’ta bitecek olan deneyimli oyuncu için yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı.

Herkes peşinde

Bonservisini eline alacağı için birçok takımın transfer listesine giren Alan’ı kimseye kaptırmak istemeyen Aslan’da operasyonu yürüten Şükrü Hanedar’ın bu hafta içerisinde Çin’e giderek görüşmelere nokta koyması bekleniyor.