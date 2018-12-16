Galatasaray'da Alan haftası

Golcü transferini bir an önce bitirmek isteyen Aslan, Alan için düğmeye basıyor. Oyuncuyla hafta içinde Çin’de bir araya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar, işi bitirip dönmeyi planlıyor.

16 Aralık 2018, Pazar 06:10
- A +
Galatasaray'da Alan haftası

Gomis’i sattıktan sonra yaz dönemini forvet transferi yapamadan kapatan, ileri uçta sezon boyunca büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray’da golcü harekatı devam ediyor.

Devre arasında kaliteli bir forveti takıma kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da yönetim bu hafta düğmeye basıyor. Hedefteki isim bir süredir dirsek temasında bulunulan Guangzhou Evergrande’nin başarılı hücumcusu Alan...

Çin ekibi ile sözleşmesi Ocak’ta bitecek olan deneyimli oyuncu için yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı.

Herkes peşinde

Bonservisini eline alacağı için birçok takımın transfer listesine giren Alan’ı kimseye kaptırmak istemeyen Aslan’da operasyonu yürüten Şükrü Hanedar’ın bu hafta içerisinde Çin’e giderek görüşmelere nokta koyması bekleniyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.