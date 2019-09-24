Haftayı Yeni Malatya beraberliğiyle kapatan Galatasaray’da, gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar’da teknik patron Fatih Terim, cumartesi akşamı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşmanın zafer planını hazırlamaya başladı. Malatya’da birçok yıldızını dinlendiren Terim, Fenerbahçe karşısında önemli değişikliklere gitmeyi düşünüyor. Ekibiyle birlikte birçok seçeneği masaya yatıran tecrübeli hoca, özellikle Belhanda’nın durumunu yakından takip ediyor.

Belhanda geri dönerse...

Çene kemiği iki yerinden kırıldıktan sonra ameliyat olan Faslı futbolcunun, özel bir maskeyle derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor. Eğer Belhanda dönerse, büyük ihtimalle önde Falcao, solda Babel, sağda Feghouli, Faslı futbolcu da kendi yerinde oynayacak. Merkezde de Nzonzi-Seri ikilisi yer alacak.

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Olmazsa 4-4-2’ye geçiş

Belhanda yetişmezse ihtimallerden biri de 4- 4-2’ye dönüş... Andone’nin hücumdaki çalışkan görüntüsünden memnun kalan Terim, Rumen yıldızla Falcao’yu beraber oynatıp, orta alanda Feghouli, Seri, Nzonzi, Babel dörtlüsünü kullanabilir. 4-4-2 olmazsa, Andone’nin yerine tıpkı Brugge deplasmanında olduğu gibi Lemina orta sahaya geçebilir.

Ömer ya sola ya merkeze

Savunmanın merkezinde Marcao ile Luyindama’nın yeri, formsuz olsalar bile garanti. Çünkü alternatif yok. Ancak bekler konusunda Terim kararsız. Tecrübeli hoca, Şener ve Ömer’in performansından çok memnun. Dolayısıyla Mariano ve Nagatomo’nun yerine bu iki isim sahaya sürülebilir. Hatta Ömer Bayram; Nzonzi ve Seri ikilisinin yanında orta sahada da oyuna başlayabilir. Terim hafta boyunca işte bu varyasyonları deneyecek ve en doğru formülü üretmeye çalışacak.

Yasin Cam